Москва, , 10:26 — REGNUM Все дилерские центры южнокорейской компании Kia готовы или готовятся в ближайшие дни к возобновлению работы в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба Kia Motors Russia & CIS.

Отмечается, что на данный момент в полном объёме возобновили свою работу порядка 70% дилеров корейской марки. При этом отмечается, что даже после окончания действия режима самоизоляции все дилеры Kia в РФ будут продолжать соблюдать противовирусные санитарные и профилактические требования.

«(Дилеры Kia — ред.) продолжают развиваться удобные онлайн-сервисы для клиентов Kia, которые позволяют дистанционно выбирать подходящие автомобили на складах дилеров с последующим бронированием и получать одобрение кредита у банка-партнера», — говорится в сообщении компании.

Кроме того, с июня текущего года на сайте kia.ru для клиентов появится опция по расчёту стоимости собственного автомобиля при сдаче его по программе трейд-ин.

Ранее стало известно, что компания Kia создаёт рестайлинговую версию Stinger с модернизированным 3,3-литровым мотором V6 с двойным турбированным наддувом.

Читайте также: Kia работает над модернизацией седана Cadenza