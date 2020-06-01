Оренбург, , 10:14 — REGNUM В Оренбургской области семьи с детьми начинают получать по 10 тыс. рублей на ребенка, возраст которого от трех до 16 лет. Первые выплаты 1 июня перечислят для более 240 тыс. детей, сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы по взаимодействию со СМИ отделения Пенсионного фонда РФ по региону Николай Исаев.

Объем средств, которые ПФР направит на первые выплаты в первый день лета, составляет 2 млрд 464 млн рублей. Деньги получат те семьи, которые подали заявления до 22 мая включительно. Подавшим заявление с 23 по 25 мая выплаты планируются 2 июня.

Напомним, в Оренбуржье проживает около 400 тыс. детей, возраст которых от трех до 16 лет. Заявление на выплату можно подать до 1 октября 2020 года. При правильном заполнении заявления выплаты будут перечислены в течение восьми рабочих дней.

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