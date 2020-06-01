Москва, 1 июня 2020, 10:13 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить до 1 млрд рублей на национальный проект «Международная кооперация и экспорт».
Соответствующее поручение глава государства дал во время заседания с правительством России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин поставил перед правительством амбициозную задачу — увеличить экспорт несырьевых товаров к 2024 года до $250 млрд. Основные ресурсы по поддержке экспорта сгруппированы в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт».
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