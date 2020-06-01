Москва, , 10:13 — REGNUM Железнодорожные перевозки и внутренний водный транспорт будут включены в перечень отраслей экономики, пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции. Такое поручение правительству РФ дал президент РФ Владимир Путин.

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«(Поручить) правительству Российской Федерации включить в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), следующие виды экономической деятельности: деятельность по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом, а также деятельность внутреннего водного транспорта», ― говорится в перечне поручений , опубликованном на сайте Кремля.

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Ранее стало известно, что поддержка будет оказана и российским аэропортам. Так, согласно подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным распоряжению, на эти цели будет направлено 10,9 млрд рублей. Субсидии призваны поддержать аэропорты в ситуации со снижением объёма пассажирских перевозок.

Средства могут быть использованы на выплату зарплат сотрудникам. Исключение составляют представители руководящего состава и советов директоров. Также средства разрешается тратить на содержание, ремонт и эксплуатацию зданий, оборудования, транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, с предложением включить пригородные железнодорожные перевозки и внутренний водный транспорт в перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, президент РФ Владимир Путин выступил 7 мая на совещании по вопросам развития транспорта. Он также предложил подумать над мерами господдержки, чтобы охватить ими практически все виды и сектора транспорта.

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