Хабаровск, , 10:14 — REGNUM Разработать меры поддержки туризма на Дальнем Востоке поручил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в полпредстве.

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«Это прекрасное место для туризма, но билеты для жителей центральной России в регионы ДФО дорогие. Надо сформировать туристический продукт, который позволит сделать такие поездки более доступными, апробировать его в течение сезона. Мне кажется, такой продукт будет востребован, сможет получить поддержку правительства России. Думаю, людям будет интересно посетить, например, Камчатку или другие регионы, если такая поездка станет существенно дешевле», — сказал Юрий Трутнев.

Для выполнения поручения полпреда будет сформирована рабочая группа.

Как сообщало ИА REGNUM, в туристической отрасли обсуждают возможности, которые дает ситуация с пандемией коронавируса развитию внутреннего туризма. Станут ли Камчатка и Курилы, другие уголки ДФО более доступными, пока не известно.