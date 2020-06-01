Москва, , 10:04 — REGNUM Среди марок «Большой немецкой тройки» (Audi, BMW, Mercedes-Benz) по итогам первых четырёх месяцев 2020 года были определены самые продаваемые в России модели авто. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Первое место в РФ среди моделей BMW занимает кроссовер X5. С января по апрель текущего года было реализовано 1986 таких автомобилей — на 27,6% больше, чем год назад.

Лидером продаж в России среди машин Mercedes-Benz стала модель GLC. Её приобрели 2273 покупателя, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Что же касается модельной линейки бренда Audi, то в отчётный период лидером здесь стала модель Q7. Её дилерам компании удалось реализовать в количестве 1059 единиц. (+21,4%).

Напомним, по итогам января-апреля текущего года среди немецких автокомпаний, представленных в сегменте премиальных машин (Audi, BMW, Mercedes-Benz), лидером по продажам в РФ стала марка BMW.

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