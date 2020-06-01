Уфа, , 10:07 — REGNUM Торговые центры с 1 июня открывают в Башкирии. Об этом 1 июня сообщил глава региона Радий Хабиров на совещании в правительстве республики.

При этом в торговых центрах разрешают возобновить работу только торговым предприятиям, отметил он.

По его словам, детские комнаты, пункты общественного питания, развлекательные заведения, в том числе кинотеатры, категорически должны быть закрыты.

Отмечается, что в торговых центрах должны строго соблюдаться санитарные нормы и масочный режим. При выявлении нарушений, торговые центры вновь будут закрывать.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии спортсменам разрешили возобновить тренировки