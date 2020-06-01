Москва, , 09:56 — REGNUM Около 40% работников в России столкнулись с сокращением зарплаты после начала пандемии коронавируса. Таковы итоги интернет-опроса о работе и трудоустройстве в условиях эпидемии, проведенного центром трудовых исследований и дирекцией по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ, пишут 1 июня «Известия».

Почти 10% респондентов вовсе лишились работы. Более 30% из тех, кто продолжил трудовую деятельность, сообщили, что без работы остались члены их семей. Примерно 20% опрошенных сообщили о полной или частичной потере премий и бонусов, 7% столкнулись с задержкой зарплаты.

Вместе с тем у 20% опрошенных никаких негативных изменений в оплате или условиях труда не произошло.

Больше всего сокращения зарплат заметны в строительстве, торговле и сфере обслуживания, там негативные изменения произошли в 65−75% случаев. Среди самозанятых зарабатывать меньше стали 75%, а среди работников средних и крупных предприятий — 48%.

Опрос проходил во второй декаде мая, в нём приняли участие более 5 тыс. человек.