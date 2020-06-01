Сеул, , 09:56 — REGNUM Восемь из десяти представителей малых и средних предприятий в Южной Корее считают, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2021 году необходимо заморозить на уровне текущего года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Федерации малого и среднего бизнеса Южной Кореи (KBIZ) и Корейской федерацией работодателей (KEF).

Согласно результатам опроса, проведенного с 6 по 13 мая среди представителей 600 компаний, за «заморозку» МРОТ высказались 80,8% респондентов, а 7,3% опрошенных, считают, что МРОТ необходимо сократить.

Известно, что за последние два года минимальный размер оплаты труда вырос на 29,1%.

По данным опроса, проведенного в 2019 году, за сохранение МРОТ на прежнем уровне высказались 69% респондентов.

Отмечается, что в случае повышения минимального размера оплаты труда 44% компаний страны намерены сократить приём новых сотрудников, в 14,8% — сократить штат.

76,7% опрошенных отметили, что по сравнению с прошлым годом условия для ведения бизнеса ухудшились, а 56,5% респондентов считают, что на восстановления бизнеса после пандемии коронавируса может потребоваться более шести месяцев.