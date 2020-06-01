Бишкек, , 09:47 — REGNUM Киргизстанские сельхозпроизводители получили 3 445 льготных кредитов на 1 млрд 856,7 млн сомов (1 млрд 780 млн рублей) в рамках госпроекта «Финансирование сельского хозяйства — 8». Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Большую часть этих денег они направили на развитие животноводства — 2 644 кредитов на 1 млрд 19 млн сомов (977,3 млн рублей).

Мукомолам выдано 9 кредитов на 323,8 млн сомов (310,5 млн рублей), на растениеводство 722 кредита на 237,8 млн сомов (228 млн рублей), сельхозпереработчикам — 29 кредитов на 189,7 млн сомов (181,9 млн рублей) и на кластер — 41 кредит на 86,4 млн сомов (82,8 млн рублей).