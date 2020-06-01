Москва, , 09:42 — REGNUM По итогам первых четырёх месяцев 2020 года среди немецких автокомпаний, представленных в сегменте премиальных машин (Audi, BMW, Mercedes-Benz) лидером по продажам в России стала марка BMW. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего, по данным аналитиков издания, за отчётный период в стране было куплено 11 617 новых легковых автомобилей баварского автопроизводителя. В то время как год назад их продажи составляли 11 652 единицы.

Вторую строчку по популярности среди «большой немецкой тройки» занимает Mercedes-Benz. С января по апрель текущего года в РФ было куплено 10 097 машин данного бренда — на 6% меньше, чем год назад.

Третье место занимает марка Audi. Машины этой компании разошлись в количестве 5131 единицы, что на 21,5% выше уровня продаж прошлого года.

Напомним, в мае 2020 года модели бренда BMW в РФ стали дороже на 2,1−6,5%. Теперь в зависимости от модели и комплектации стоимость машин данной немецкой марки выросла на 120−400 тыс. рублей. При этом цены на купе BMW 2 series, i8, седан M5 и «заряженные» кроссоверы Х3М и Х4М остались прежними.

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