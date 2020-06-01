Ульяновск, , 09:23 — REGNUM По итогам апреля 2020 года реализация новых машин Ульяновского автозавода на рынке РФ достигла 862 автомобилей, что на 75% меньше уровня продаж прошлого года. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

По данным АЕБ, УАЗ вошел в топ-10 лидеров по реализации машин среди всех автопроизводителей в России.

С января по апрель текущего года в России было куплено 8155 УАЗов, что на 27% меньше, чем было приобретено автолюбителями в апреле прошлого года. При этом доля продаж ульяновских внедорожников на российском рынке составила 2% от всех продаж машин в стране.

Напомним, по итогам апреля текущего года пикапы УАЗ заняли второе место по продажам среди всех новых моделей пикапов, реализованных на авторынке России. Всего за месяц в стране было куплено 154 УАЗ «Пикап».

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