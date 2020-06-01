Москва, , 08:56 — REGNUM По итогам апреля 2020 года российским дилерам Nissan удалось реализовать 1039 машин, что на 59% меньше уровня продаж прошлого года. Об этом сообщается на сайте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Всего с января по апрель текущего года в России было продано 19 264 машины Nissan. Это на 12% меньше, чем год назад. Таким образом, Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в РФ.

При этом доля реализации машин японского автопроизводителя от всех продаж новых машин в стране составила 4,6%.

Первое место по продажам среди моделей Nissan в апреле 2020 года занимает кроссовер Nissan Qashqai с результатом 386 единиц — на 76% меньше, чем в 2019 году. На втором месте Nissan X-Trail с результатом 358 экземпляров. Это на 76% меньше показателя годичной давности.

Ранее стало известно, что Nissan не исключает продажу на авторынке России своей новинки в сегменте электромобилей — кроссовера по мотивам концепт-кара Ariya.

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