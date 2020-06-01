Батуми, Грузия, , 08:44 — REGNUM Презентация строительства крупного гостиничного комплекса прошла 31 мая в аджарском поселке Цихисдзири. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики Грузии.

В мероприятии на берегу Черного моря участвовали глава миниэкономики Натия Турнава и глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. В комплексе будет 520 апартаментов премиум-класса и гостинца на 119 номеров.

Министр отметила, что в мире из-за пандемии коронавируса в это время закрываются гостинцы, а потому строительство нового комплекса в Грузии является символическим.

«Для нас это символ того, что, несмотря на все вызовы — пандемию, глобальный экономический кризис и так далее — наша индустрия туризма не только выживет, но и станет сильнее, чем прежде», — Турнава.

Сообщается, что подготовка к строительству уже началась. Планируется, что в отелях будет работать около 200 человек.

Стоит отметить, что Цихисдзири является небольшим курортным поселком в 15 километрах от Батуми. В нем расположены развалины крепости Петра.

Читайте ранее в этом сюжете: Угроза коронавируса: в Грузии выпустили правила работы в офисах