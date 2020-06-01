Нур-Султан, , 08:34 — REGNUM Более 68 тыс. литров контрафактного дизельного топлива изъяли сотрудники комитета по финансовому мониторингу в Чимкенте, сообщили в пресс-службе комитета.

Предварительная сумма ущерба составила 12,2 млн тенге ($29,6 тыс.). В комитете выявили, что несколько жителей Чимкента разбавляли дизельное топливо дешевым печным топливом и поставляли этот некачественный продукт на автозаправочные станции. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, 10 апреля на заседании государственной комиссии по чрезвычайному положению президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что граждане стали жаловаться на качество топлива. Глава государства поручил проконтролировать качество дизтоплива.

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