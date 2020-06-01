Москва, , 08:35 — REGNUM На 1 января 2020 года в России числилось 125 тысяч автомобилей бренда Datsun (принадлежит компании Nissan). Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Стоит отметить, что 82% от общего количества машин японского бренда в РФ приходится на седан Datsun on-DO — 103 тыс. экземпляров. Остальные 18% (22 тыс. экземпляров) — это хэтчбек mi-DO.

Больше всего моделей Datsun зарегистрировано в Башкирии. На начало текущего года их там было зарегистрировано 7,8 тыс. единиц.

На втором месте оказалась Самарская область. Здесь 1 января 2020 года числилось 7,6 тыс. таких моделей. Тройку регионального рейтинга замыкает Краснодарский край с результатом 6,3 тыс. машин Datsun.

На четвёртом и пятом местах регионального рейтинга расположились Татария (6,1 тыс. ед.) и Московская область (5,6 тыс. ед.).

Ранее стало известно, что руководство Datsun разработало план по реструктуризации бизнеса, согласно которому производство автомобилей марки на российском рынке будет прекращено.

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