Сеул, , 08:27 — REGNUM В мае 2020 года экспорт товаров из Южной Кореи составил $34,8 млрд, что на 23,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства, торговли, промышленности и энергетики страны.

Согласно опубликованным данным, среднесуточный экспорт товаров также сократился на 18,4%.

Экспорт автомобилей сократился на 54,1%, автозапчастей — на 66,7%, текстиля — на 43,5%, нефтепродуктов — на 69,9%. С другой стороны, экспорт полупроводников вырос на 7,1%, биомедицинских препаратов — на 59,4%, компьютеров — на 82,7%.

Экспорт товаров в Китай сократился на 2,8%, в США — на 29,3%, в страны Европы — на 25%, страны АСЕАН — на 30,2%.

В мае импорт товаров в страну сократился на 21,1%, до $34,4 млрд. Профицит торгового баланса составил $440 млн.

Импорт сырой нефти сократился на 68,4%, угля — на 36,1%, газа — на 9,1%, однако импорт полупроводников и оборудования для их производства, напротив, вырос на 167,8%.