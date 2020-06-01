Чебоксары, , 08:07 — REGNUM В рамках дела о банкротстве АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» назначено первое собрание кредиторов. Оно состоится в заочной форме, итоги голосования подведут 6 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», на которую возложены функции конкурсного управляющего «Чувашкредитпромбанка», уведомила о проведении 6 июля 2020 года «первого собрания кредиторов банка в форме заочного голосования». Приём бюллетеней для подведения итогов голосования завершается 3 июля.

В повестку внесено семь вопросов. Кредиторам будет представлен отчёт о деятельности конкурсного управляющего с информацией о финансовом состоянии банка и его имуществе. Также планируется образовать комитет кредиторов, определить членов комитета и компетенции собрания, определить срок представления отчётов конкурсным управляющим, утвердить сметы текущих расходов на проведение мероприятий по конкурсному производству и избрать представителя собрания для участия в арбитражном процессе по делу о банкротстве «Чувашкредитпромбана» от имени собрания кредиторов.

Уточняется, что в собрании с правом голоса участвуют конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, предъявившие требования в срок до 30 марта и включенные в реестр требований кредиторов банка.

Подведение итогов голосования будет производиться конкурсным управляющим в день проведения собрания — 6 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензия у АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» была отозвана 7 ноября 2019 года. Решением Арбитражного суда Чувашии от 28 февраля 2020 года (резолютивная часть объявлена 20 февраля) банк признан банкротом. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 1 февраля 2021 года.

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Ранее врио главы Чувашии Олег Николаев отмечал, что в рамках дела о банкротстве «Чувашкредитпромбанка» «теоретически есть возможности того, что все вкладчики получат свои деньги».

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