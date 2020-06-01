Магадан, Магаданская область, , 08:06 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов отчитался о доходах за 2019 году: задекларированный доход — 6,41 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании открытых источников.

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Доход колымского губернатора в сравнении с 2018 годом увеличился почти на миллион рублей — на 920 тыс. и составил 6,41 млн рублей.

Всё, ранее заявленное имущество у Носова, осталось в наличии: две квартиры, жилой дом в аренде и два автомобиля.

По прежнему не указаны в декларации близкие родственники. Согласно отчёту, у губернатора нет ни супруги, ни детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Сергей Носов заработал 5,5 млн рублей — почти на 2,5 млн рублей больше, чем в 2017 году, когда занимал кресло мэра Нижнего Тагила в Свердловской области. Кроме того, в декларации губернатора Колымы больше не указана жена, заработавшая в 2017 году 6,9 млн рублей.