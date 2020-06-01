Пекин, , 07:20 — REGNUM Оживляющаяся сфера программного обеспечения Китая ускорила восстановление оборотов, прибыли и рекрутирование кадров за последние месяцы, сообщили 31 мая в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР.

Компании в сфере программного обеспечения заработали 2,08 трлн юаней (около $293 млрд) выручки в период с января по апрель, что на 0,1% меньше в годовом исчислении. Прибыль упала на 2,3% в годовом исчислении против 13,1% сокращения за первый квартал, что говорит о постепенно выходе сферы из кризиса, вызванного эпидемией нового коронавируса.

Из-за затянувшейся пандемии за пределами Китая, экспорт программного обеспечения за указанный четырехмесячный период оставался вялым, снизившись на 13,5% в годовом исчислении. В данной сфере было трудоустроено 6,59 млн человек за первые четыре месяца года, что на 0,2% больше, чем годом ранее.