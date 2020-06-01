Пекин, , 07:11 — REGNUM Инвестиции Китая в основной капитал (FAI) в сфере транспортной промышленности сократились за первые четыре месяца года, при том, что рост был зафиксирован только в апреле, сообщает 31 мая агентство Синьхуа.

Общий объём FAI в указанный сектор составил 679 млрд юаней ($95,21 млрд) в период с января по апрель, что на 8,6% ниже в годовом исчислении. Однако, в апреле объем FAI вырос на 18,2% в годовом исчислении до 299,9 млрд юаней, сообщили в Министерстве транспорта КНР.

Инвестиции в строительство автомобильных магистралей и внутренних морских путей за первые четыре месяца достигли 473 млрд юаней и 14,8 млрд юаней соответственно. В то же самое время, FAI в прибрежное строительство составили 13,1 млрд юаней за указанный период.