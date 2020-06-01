Чунцин, Китай, , 04:57 — REGNUM Партию замороженной курятины впервые доставили по железной дорогой в китайский город центрального подчинения Чунцин грузовыми контейнерами поездом Китай-Европа из России, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

В общей сложности 24,9 тонн мяса стоимостью 336 тыс. юаней (около $47 тыс.) было доставлено в город, сообщили в таможенной службе Чунцина. В настоящее время мясо приходит проверку, прежде чем попасть на рынки страны.

Ранее продукция из птицы доставлялась в Китай из России исключительно морским путем, в то время как грузовые поезда, в основном, перевозили сахар, молочную продукцию, сладости и закуски, а также фруктовые соки.

Время одной поездки из Москвы до Чунцина составило 18 дней, что значительно быстрее, чем по морю или наземным автомобильным транспортом.