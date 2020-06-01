Ухань, Китай, , 03:51 — REGNUM Новый пассажирский транспортный центр был официально запущен в эксплуатацию 31 мая в городе Ханькоу к северу от Уханя провинции Хубэй в центральной части Китая, сообщает 31 мая агентство Синьхуа.

Общий объем инвестиций в центр составил 95,66 млн юаней (около $13,41 млн), а общая площадь центра составила 120 тыс. кв. метров. Он расположен в северо-восточном углу рыночного кластера Ханькоу северный. Ожидается, что ежедневно в среднем он будет принимать до 30 тыс. пассажиров и 60 тыс. пассажиров в пике, сообщили в Уханьском муниципальном транспортном бюро.

Вдобавок к функционированию пассажирского транспорта, центр также обладает логистическим хранилищем и центром приема туристов. В настоящее время частота хождения автобусов в центре достигла 81 в день по 26 дальним пассажирским маршрутам. Среди них три межпровинциальных маршрута и 23 междугородних.