Новосибирск, , 03:48 — REGNUM В Новосибирской области среднемесячная заработная плата работников бюджетных учреждений за первый квартал 2020 года составила 38 741 рубля. Это ниже среднеобластного уровня на 0,8%. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Уточняется, что реальный размер оплаты труда работников бюджетной сферы вырос в среднем на 7,4%.

«В учреждениях в собственности субъекта — на 9%, в организациях федеральной формы собственности — на 7,8%, в учреждениях муниципальной формы собственности — на 5,8%», — отмечает региональный орган статистики.

Самая высокая оплата труда в здравоохранении — 43 105 рублей, а также в творческой деятельности, в области искусства и организации развлечений — 42030 рублей. Самая низкая — в дошкольном образовании — 26328 рублей.