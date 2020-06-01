Сургут, Югра, 1 июня 2020, 02:43 — REGNUM В Сургутском центре трудовой адаптации осужденных исправительной колонии №11 стали делать модульные вагончики. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по ХМАО.
Новое производство позволило дополнительно трудоустроить 18 осужденных. Модульные здания, которые производятся в ИК-11, адаптированы под различные климатические зоны, имеют все условия для административно-хозяйственной деятельности или проживания: оборудованы системами энергоснабжения, отопления и вентиляции.
Главные заказчики вагончиков — предприятия нефтегазовой отрасли. Уже между ИК-11 и ООО «Спецстроймонтаж» заключён контракт на изготовление 30 модульных зданий на сумму 1,66 млн рублей. Материалы предоставляются заказчиком.