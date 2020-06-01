Анкара, , 01:51 — REGNUM Объём экспорта российского газа Турцию в марте 2020 года составил 389,7 млн кубометров, всего 9,9% от общего объёма закупаемого Анкарой голубого топлива, говорится в отчёте турецкого энергетического регулятора EPDK.

В документе отмечается, что в марте 2019 года доля России на в объёме поставок газа на турецкий рынок составляла 33% (1,4 млрд куб. м). Таким образом, в рассматриваемый месяц российский экспорт уменьшился более чем втрое.

На первое место за год вышел Азербайджан (доля — 23,5%), за ним следует Иран (14,2%), а по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) лидируют Катар (20%) и Алжир (13,7%).

Отмечается также, что в марте 2020 года Турция впервые в истории импортировала больше СПГ, чем трубопроводного газа.

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