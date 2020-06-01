Баку, , 01:51 — REGNUM Объемы поставок газа из Азербайджана в Турцию в марте 2020 года превысили размеры голубого топлива, предоставляемого РФ турецкой стороне, 31 мая сообщается на сайте агентства по регулированию энергетического рынка (EPDK).

Специалисты EPDK сравнили мартовские показатели поставок сырья в этом году и в 2019 году. Так, доля РФ по поставкам газа в Турцию составляла 32,55% (1,398 млрд кубометров) в марте прошлого года. В текущем периоде показатель экспорта России упал до 9,89% (389,7 млн кубометров).

Как сообщало ИА REGNUM, за последние 6 лет добыча газа в Азербайджане увеличилась на 12,5%.

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