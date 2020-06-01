Тегеран, , 00:16 — REGNUM Представители Ирана и Туркмении договорись о переносе сроков открытия границ между странами, заявил иранский посол в Ашхабаде агентству IRNA.

По его словам, открытие границ между государствами, намеченное на 1 июня, будет перенесено на 10 июня. Само решение было принято на фоне ослабления карантинных ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции. Однако открытие границ перенесли из-за необходимых дезинфекционных мероприятий на пропускных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая пресс-секретарь таможенного управления Ирана Сейед Латифи не исключил открытия границы с Туркменией в случае улучшения эпидемиологической обстановки. Он добавил, что Исламская Республика также планирует возобновить торговые связи с Афганистаном, Таджикистаном и Узбекистаном.

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