Брюссель, , 17:10 — REGNUM Комиссар ЕС по торговле Фил Хоган рассматривает возможность своего выдвижения на пост главы Всемирной торговой организации (ВТО), 31 мая сообщает агентство Reuters.

Пост главы ВТО станет вакантным в конце августа — действующий глава организации Роберту Азеведу заявил, что уйдет в отставку на год раньше истечения полномочий.

Представитель Хогана заявил, что еврокомиссар является «решительным сторонником реформы ВТО», чем и намерен заняться в случае своего избрания на пост главы организации.

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