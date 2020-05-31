Кишинёв, , 15:57 — REGNUM С января по март 2020 года в Молдавии было введено в эксплуатацию на 10,5% меньше нового жилья, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в пресс-службе Национального бюро статистики.

В указанный период в эксплуатацию было введено 1011 объектов жилой недвижимости (квартиры и индивидуальные дома), общая площадь которых составила 93,4 тыс. кв. м.

Более всего объектов было сдано в эксплуатацию в городах — 813 жилых домов общей площадью 70 тыс квадратных метров. В сравнении с январем-мартом 2019 года данный показатель снизился на 15,1%.

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В сельской местности в эксплуатацию ввели 198 домов общей площадью 23,4 тыс квадратных метра, что на 6,8% больше, чем в аналогичный период минувшего года.

Больше всего жилых домов в период с января по март 2020 года было сдано в эксплуатацию в Кишиневе — 769 домов общей площадью 64 тысячи квадратных метров, что на 12,5% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

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Напомним, в статистическом бюро Молдавии сообщили, что в первом квартале 2020 года уровень доходов граждан повысился на 10,3%, чем в аналогичный период 2019 года.