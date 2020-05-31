Тегеран, , 15:23 — REGNUM Пятый иранский танкер с топливом на борту достиг территориальных вод Венесуэлы, сообщает 31 мая IRIB.

Отмечается, что судно направляется в Венесуэлу из иранского порта Шахид-Раджаи.

При этом сообщается, что прибывшие ранее в Венесуэлу четыре иранских танкера настоящий момент разгружаются в портах этой страны.

Как сообщало ИА REGNUM, Иран направил в Венесуэлу пять танкеров, груженных 1,53 миллионами баррелей бензина и алкилата, чтобы помочь ускорить запуск нефтеперерабатывающих заводов в латиноамериканском государстве в условиях топливного кризиса.

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