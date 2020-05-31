Берлин, , 12:41 — REGNUM Правительство Германии работает над законопроектом о выделении средств для стимулирования экономики, пострадавшей от карантинных мер, введенных в результате вспышки коронавирусной инфекции. Об этом 31 мая сообщает издание Bild am Sonntag.

Всего планируется выделить порядка €75−80 млрд. Часть средств будет предоставлено федеральным правительством — примерно € 60 млрд — остальные деньги выделят регионы.

Предполагается, что средства пойдут на помощь некоторым семья, небольшим компаниям, возможно списание долгов для муниципалитетов.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространившись на всю планету, вынудила правительства многих стран вводить карантинные меры, которые ударили по экономике.

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