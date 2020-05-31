Барнаул, , 11:42 — REGNUM Любопытную статистику обнародовал Алтайкрайстат в преддверии Дня защиты детей. В общей сложности на начало2020 года, по предварительным данным, в Алтайском крае проживало 490 тыс. детей до 18 лет. С небольшим отрывом лидируют мальчики — их в регионе 51,3% от общей численности детского населения.

«Ребята живут активной жизнью — посещают детские сады, школы, образовательные центры. Девочки предпочитают программы в области искусств (57,6 тыс.), а мальчики чаще выбирают техническое творчество и спорт», — сказано в официальном сообщении статистиков.

Напомним, что 2019 году в крае родилось более 21 тыс. малышей, что на 9,9% меньше, чем в 2018 году. Среди родившихся детей мальчиков на 667 больше, чем девочек. Отмечено незначительное снижение доли вторых и последующих детей в общем количестве рождений — с 65% в 2018 году до 64,7% годом позже.

Порядка 16,3 тыс. детей, или более 77% от общего числа новорожденных в 2019 году, появились на свет у женщин, состоявших в зарегистрированном браке.