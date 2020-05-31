Уфа, , 10:38 — REGNUM Возможность привлечения средств федерального бюджета для реконструкции кардиоцентра в Уфе обсудили министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Башкирии Радий Хабиров после посещения Республиканского кардиологического центра. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам главного врача этого центра Ирины Николаевой, здесь каждый год принимают более 14 тысяч пациентов. Специалисты центра выполняют около 20 тысяч операций. А более пяти тысяч операций проходят по программам оказания высокотехнологичной медпомощи.

Отмечается, что в 2019 году кардиоцентр начали реконструировать. Согласно проекту, здесь будет построен новый хирургический корпус площадью свыше 32 тысяч кв. метров. Кроме этого, будут обновлены существующие помещения. Работы по проекту, стоимость которого составляет более 6 млрд рублей, планируют завершить в 2023 году. В настоящий момент строительные работы ведутся за счёт бюджета Башкирии.

Сообщается, что Михаил Мурашко и Радий Хабиров обсудили возможность привлечения средств федерального бюджета для софинансирования проекта. Соответствующая заявка от Башкирии находится в стадии рассмотрения в правительстве РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 30 мая Михаил Мурашко посетил Башкирию с рабочим визитом. Он принял участие в открытии нового инфекционного центра в Уфимском районе.

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