Сеул, , 10:29 — REGNUM В течение последних четырех-пяти лет в Южной Корее наблюдается снижение числа «международных браков». Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей исследовательского института Korea Insurance Research Institute (KIRI).

Согласно опубликованным данным, в 2019 году в стране было заключено 215 516 «международных браков», что на 24% меньше, чем в 2015 году.

Известно, что число браков с южнокорейцами увеличилось с 21 274 до 23 643 случаев.

Отмечается, что число браков между южнокорейскими мужчинами и женщинами из других стран увеличилось с 14 677 до 17 687 случаев, а среди южнокорейских женщин и мужчинами из других стран, напротив, сократилось с 6597 до 5956 случаев.