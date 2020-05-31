Москва, , 10:04 — REGNUM В Крыму уже забронированj порядка 70% номерного фонда мини-отелей и пансионатов с глубиной бронирования до сентября. Об этом сообщила председатель крымской Ассоциации малых отелей (АСМОК) Наталья Стамбульникова.

«Сейчас бронирование на уровне 70% на эти месяцы, но мы ждем еще нового туриста, который приедет к нам отдыхать из-за границы», — цитирует ее ТАСС.

По ее словам, владельцы отелей и пансионатов, входящих в АСМОК, не завышают цены на отдых в летнем сезоне текущего года, они остаются на уровне 2018−2019 годов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что открытие региона для туристов начнётся поэтапно с середины следующего месяца.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, гостиницам и санаториям разрешат открываться с 15 июня. Речь идёт об объектах с медицинской лицензией.

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