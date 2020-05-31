Минск, , 10:09 — REGNUM В первом квартале текущего года располагаемые ресурсы домашнего хозяйства в Белоруссии составили 1400,9 белорусских рублей (41 119 российских рублей) в месяц, сообщили в Национальном статистическом комитете Белоруссии.

По данным экспертов, в городах и населенных пунктах эта цифра составила 1495,1 белорусских рублей (43 884 российских рубля), в селах — 1153,3 белорусских рублей (33 851 российских рубля).

Денежные расходы домашнего хозяйства составили 1331,9 белорусских рубля (39 093 российских рублей) в месяц, из которых 995,5 белорусских рубля (29 220 российских рублей) или 74,7% приходятся на потребительские расходы. Из них на питание тратится 39,2%, на приобретение непродовольственных товаров — 31,7%, а на оплату услуг — 26,3%.

В статистическом ведомстве Белоруссии отметили, что уровень малообеспеченности населения (при котором уровень среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума) в республике снизился по сравнению с первым кварталом прошлого года на 0,6% и составил 4,7%.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее статистический комитет Белоруссии сообщал, что доходы жителей Белоруссии в первом квартале текущего года увеличились на 7%.