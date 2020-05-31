Барнаул, , 09:54 — REGNUM Антикризисные меры поддержки граждан и бизнеса, объявленные российским президентом Владимиром Путиным, не так легко оказалось реализовать на практике. Иначе как объяснить, что в Алтайском крае, судя по сюжету, подготовленному программой «Вести-Алтай», банки под различными предлогами отказываются предоставлять отсрочку по ФЗ №106, вынуждая предпринимателей пользоваться своими программами реструктуризации, которые весьма не дёшевы?

По признанию индивидуальный предпринимательницы из Барнаула Ирины, отсрочка по уплате кредита на три месяца обошлась в 90 тысяч рублей.

«Один банк пошёл на уступки на невероятных условиях. Страховка там около 30 тысяч, хотя просишь отсрочить всего на 3 месяца. Домой приехали, посчитали, и у меня просто волосы зашевелились: 30 тысяч должна за страховку, 60 тысяч переплата по графику платежей. И ещё меня, возможно, вернут к тому же графику со штрафами различными. По идее, кабала стала ещё больше», — поделилась проблемой Ирина.

Индивидуальный предприниматель Елена осталась с доходом в пять тысяч рублей и просила банк дать ей отсрочку по уплате ипотеки. И в этом случае тоже возникли проблемы:

«Сказали, что было бы ребёнку 1,5 года, тогда мы бы предоставили вам отсрочку. Но так как ему 2 года, мы не можем предоставить вам отсрочку. Других условий для предоставления отсрочки не имеется. Только если вы больны коронавирусом», — пояснила Елена.

Она говорит, что ей в итоге предоставили отсрочку, но не как физическому лицу, а как предпринимателю, доход которого упал на 100%.

«Все проценты, которые сейчас скапливаются, они будут внесены в очередной платёж, который у меня будет уже в октябре месяце. У нас срок кредита будет увеличен, но проценты я буду платить больше», — пояснила жительница Барнаула.

Информацию о том, что кредитные каникулы не бесплатны, подтвердили также в отделении Банка России: на несколько месяце заёмщик освобождается от платежей, но процентная ставка за этот период продолжает начисляться.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что проблема с поддержкой малого бизнеса до сих пор так и не решена, в интервью ИА REGNUM сообщил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром», председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павел Самиев.

«Попытка очень жёстко отделить пострадавших от не пострадавших именно в малом бизнесе лично мне кажется не очень корректной и непродуктивной. Она вызывает у предпринимателей как раз негативную реакцию. Есть много предприятий, которые действительно пострадали в кризис, но не могут претендовать на поддержку, поскольку они не могут доказать, что пострадали», — заявил эксперт.

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