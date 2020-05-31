Сеул, , 09:51 — REGNUM После объявления пандемии коронавируса экспорт десяти крупнейших стран-экспортеров мира значительно сократился. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на доклад Всемирной торговой организации (ВТО).

Согласно опубликованным данным, в марте 2020 года список крупнейших стран-экспортеров возглавил Китай с показателем $185,1 млрд, что на 6,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За ним следуют США ($134,5 млрд, — 9,3%), Германия ($120,6 млрд, — 9,8%), Япония ($59,05 млрд, — 8,9%), Нидерланды ($57,6 млрд, — 9,1%).

Южная Корея в данном списке занимает шестую строчку с показателем $46,3 млрд. По сравнению с мартом прошлого года экспорт страны сократился на 1,4%, что является самым низким показателем среди десяти крупнейших стран-экспортеров.

Отмечается, что самое большое снижение экспорта было зафиксировано в Италии (-15,3%), Франции (-17,9%), Великобритании (-20,5%).

Эксперты ВТО предполагают, что в апреле текущего года показатели крупнейших стран-экспортеров мира сократятся еще больше, чем в марте. В апреле экспорт товаров из Южной Кореи сократился на 25,1%, до $36,5 млрд.