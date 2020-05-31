Тбилиси, , 09:25 — REGNUM Первую партию солнечных батарей, произведенных на заводе в Грузии, отправили в США. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба министерства экономики Грузии.

Производство было налажено немецкой компанией AE Solar. Сообщается, что завод начал работу с мая 2019 года, и на нем трудоустроены 140 человек.

По данным пресс-службы, завод посетила министр экономики Натия Турнава. Она пообещала поддержку от государства в вопросах расширения производства.

«Продукция предприятия поставляется Европе, странам региона, а сейчас уже и в США. Мы всячески будем содействовать, чтобы, несмотря на пандемию и глобальный экономический кризис, они не изменили свои планы», — приводятся слова Турнавы.

Стоит отметить, что завод по производству солнечных батарей в Кутаиси построен в так называемой «Свободной индустриальной зоне», которая управляется китайской компанией «Хуалинг групп».