Иркутск, , 08:50 — REGNUM После посещения в Приангарье Тулуна, пострадавшего в результате мощнейшего наводнения 2019 года, заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин побывал в Нижнеудинске и поручил скорректировать техническое задание на проектирование станции первого подъема воды. Об этом сообщает пресс-служба иркутского губернатора.

По словам вице-премьера российского правительства, строительство таких объектов должно вестись не по принципу «быстро и дешево», а в четком соответствии со всеми строительными и санитарными нормами. Также Марат Хуснуллин поставил конкретную задачу: строительство сооружения должно занять не более года.

По итогам визита Марата Хуснуллина в Иркутскую область, будет выделено дополнительно 1,289 млрд рублей из резервного фонда на строительство сооружений инженерной защиты в зоне ЧС. Всего предстоит построить 12 сооружений инженерной защиты и реализовать шесть мероприятий, направленных на защиту населения от затопления. На строительство и реконструкцию гидротехнических объектов из федерального бюджета будет выделено более шести млрд рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 г., после того как прошли дожди и реки вышли из берегов, наиболее пострадавшими оказались Тулун, Нижнеудинск и близлежащие территории.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин приехал в Иркутскую область после того, как в ходе совещания, состоявшегося 26 мая, президент России Владимир Путин высказал недовольство темпами восстановительных работ.

Строительство городского водозаборного сооружения в Нижнеудинске предусмотрено программой по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области. Ведутся проектно-изыскательские работы. Подрядчик — ООО «20 Центральный проектный институт».

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