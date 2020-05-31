Вашингтон, , 07:45 — REGNUM Правительственную собственность США продают в элитных районах Гонконга на фоне обострения отношений между КНР и США. Об этом передает агентство Блумберг ссылаясь на собственные источники в Государственного департамента США.

«Бюро Госдепартамента по эксплуатации зданий за границей регулярно пересматривает недвижимое имущество правительства США за границей в рамках программы по глобальному повторному инвестированию», — содержится в письме Госдепартамента Блумбергу.

Собственность США, среди которой несколько особняков, расположена в районе Шоусон Хилл и по разным оценкам стоит 1,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство ссылаясь на ресурс HK01, где были опубликованы объявления о продаже.

Также сообщается, что недвижимость находится в собственности богатейших олигархов города.

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