Ланьчжоу, Китай, , 07:18 — REGNUM Чартерный рейс с 15 тоннами мангустин из Таиланда прибыл в столицу северо-западной китайской провинции Ганьсу город Ланьчжоу, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

Это первый чартерный рейс, нацеленный на импорт свежих фруктов в эту китайскую провинцию из-за рубежа в этом году, запущенный после начала эпидемии нового коронавируса. Сотрудники таможни поднялись на борт самолета для проведения карантинной инспекции и обеспечения наискорейшей растаможки импортного груза стоимостью $23,3 тыс.

Согласно таможенным органам города, еще пять чартерных рейсов со свежими фруктами прибудут в Ланьчжоу из-за рубежа в ближайшее время, дабы удовлетворить растущий спрос на этот товар в регионе.