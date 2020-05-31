Пекин, , 07:11 — REGNUM Крупнейшие интернет-фирмы Китая, связанные с секторами услуг, продолжили расширение за первые четыре месяца года, несмотря на эпидемию нового коронавируса в Китае, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

Крупные интернет-компании Китая заработали 344,6 млрд юаней (около $48,32 млрд) в период с января по апрель, что на 4,9% больше в годовом исчислении, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР (MIIT).

За указанный период операционная прибыль сферы выросла на 4,8% в годовом исчислении до 32,7 млрд юаней, прекратив негативную тенденцию падения, имевшую место в первом квартале.

В то же самое время, расходы на НИОКР в данном секторе достигли 17,3 млрд юаней, что на 5,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Сектор информационных услуг стал ключевых поставщиком выручки для данного сектора, обеспечив доход в размере 215,2 млрд юаней, что на 12,8% больше, чем годом ранее.