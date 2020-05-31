Пекин, , 07:05 — REGNUM Страховой сектор экономики Китая привлек 16,6 трлн юаней (около $2,33 трлн) в реальный сектор экономики на конец первого квартала 20 202 года, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

Общий объем активов страхового сектора Китая достиг 21,72 трлн юаней на конец 2020 года, что на 13,66% выше в годовом исчислении, сообщили в Китайской комиссии страхового и банковского регулирования (CBIRC). Исходящий страховой капитал на операции составил 19,43 трлн юаней за указанный период, что на 13,9% больше в годовом исчислении, сообщили в комиссии.

CBIRC намерена усилить политическое руководство и в полном мере использовать преимущества страхового капитала для того, чтобы он стал стабильным источником поддержки развития экономики, отмечают в комиссии.