Пекин, , 06:58 — REGNUM Два совместных китайской японских предприятия GAC Honda и Dongfeng Honda отзовут с рынка Китая 774 774 автомобиля из-за неисправностей, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

Как сообщили в Главной администрации рыночного регулирования КНР, отзыв начнётся 1 июня и затронет автомобили, произведенные с 1 июля по 31 декабря 2019 года. В частности, GAC Honda отзовет 396 149 автомобилей модели Acura TLX-L, Acura CDX и Acura RDX.

В то же самое время Dongfeng Honda отзовет 378 625 автомобилей моделей Greiz, Gienia, Civic и Spirior. Причиной отзыва стали рабочие колеса сердечника насоса транспортных средств, которые выполнены из низкоплотных материалов, топливных насосов, которые могут не работать подобающим образом в экстремальных ситуациях, а двигатели неисправных машин и вовсе могут заклинить на ходу.

Автопроизводитель пообещал исправить все наличествующие дефекты у отозванных автомобилей, будь они обнаружены, совершенно бесплатно.

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