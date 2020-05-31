Пекин, , 06:52 — REGNUM Японский автогигант Mitsubishi Motors отзовет с китайского рынка 5094 автомобиля из-за опасений непрочной сварки на нижнем рычаге правой передней подвески, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

Компания Mitsubishi Motors (China) Limited начнет отзыв автомобилей с 1 августа и коснется внедорожников Pajero, произведенных с 14 октября 2016 года по 25 ноября 2017 года, сообщили в Государственной администрации рыночного регулирования КНР.

Ненадлежащего качество сварки на нижнем рычаге правой передней подвески может привести к потере управляемости автомобиля, а также повысить риск дорожно-транспортных происшествий с участием неисправного автомобиля. Компания обещает заменить все детали бесплатно.