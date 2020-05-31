Пекин, , 06:20 — REGNUM Индекс деловой активности (PMI) производственного сектора Китая снизился до 50,6 в мае с 50,8 в апреле, сообщили 31 мая в Национальном бюро статистики КНР.

Все показатели индекса выше 50 означают рост деловой активности. Несмотря на это, деловая активность в Китае в мае продолжила расти, хоть и не столь стремительно, как в апреле, сообщил главный статистик министерства Чжао Цинхэ.

Среди общего числа фирм, попавших в исследование, 81,2% в мае восстановили свою деловую активность на более чем 80% от докризисного. Субиднекс деловой активности в сфере производства снизился на 0,5 процентных пункта до 53,2 в мае, в то время как активность в сфере новых заказов выросла на 0,7 процентных пункта до 50,9, отметили в бюро.

Индексы, замирающие новые заказы показали улучшение внутреннего спроса в 12 из 21 секторов. Внешний спрос, сильно пострадавших из-за пандемии нового коронавируса, остался вялым. Субиндекс внешний заказов опустился до исторического минимума 35,3.