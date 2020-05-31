Пекин, , 05:54 — REGNUM Китайский налоговый надзорный орган заявил о снижении налогов и сборов в стране в общей сложности 906,6 млрд юаней (около $127,1 млрд) за первые четыре месяца года, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

Благодаря политике налоговых преференций, объявленной в 2020 году для поддержки экономического развития и сдерживания эпидемии нового коронавируса, удалось сэкономить в общей сложности 485,7 млрд юаней средств, сообщили в Государственной администрации налогообложения Китая.

Оставшиеся 420,9 млрд юаней налогов и сборов было сокращено в результате имплементации крупномасштабных политик снижения налоговых сборов за прошедший год. С момент начала эпидемии нового коронавируса Китай представил ряд политик по снижению налогов и сборов, а также мер по борьбе с эпидемией.