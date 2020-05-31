Киев, , 05:31 — REGNUM Для восстановления промышленности Украины необходимо вернуть российский рынок сбыта. Об этом сказала депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — за жизнь» Наталья Королевская, передает сайт партии.

Депутат считает, что правительственная программа поддержки экономики для преодоления последствий эпидемии SARS-CoV-2, не может спасти промышленность страны.

«Эта так называемая стратегия точно не спасёт промышленность, потому что без возврата потерянных рынков России и стран бывшего СНГ», — сказала Королевская.

По её словам, на рынки РФ и СНГ всегда ориентировались крупные предприятия Украины, поэтому без этих каналов сбыта «промышленность не вернется на прежний уровень».

Также депутат указала, что для ЕС Украина является «сырьевым придатком».

Как сообщало 16 марта ИА REGNUM, ультраправые радикалы сорвали заседания комитета Верховной Рады во Львове. При этом нападению подверглась депутат от нашей партии Наталья Королевская

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